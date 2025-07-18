Doğa Dede'den 650 Fidan Bağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğa Dede'den 650 Fidan Bağışı

Doğa Dede\'den 650 Fidan Bağışı
18.07.2025 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Avsever, Marmaris Belediyesi'ne 650 fidan bağışlayarak toprakla buluşturdu.

Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 86 yaşındaki Ali Avsever'in Marmaris Belediyesine bağışladığı 650 fidan, toprakla buluşturuldu.

Marmaris'te düzenlenen fidan dikim etkinliğine Ali Avsever'in çocukları ve torunlarının yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Marmaris Kampüs Sorumlusu Bilal Göreci ile öğrencileri katıldı.

Etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Her bir fidan, doğaya bırakılan bir iz, geleceğe sunulan bir nefes" ifadeleriyle etkinliğin anlamı vurgulandı.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, bağış için Ali Avsever'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Marmaris, Güncel, Datça, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğa Dede'den 650 Fidan Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tatilde aşk tazeledi Somer Şef’e sevgilisinden karpuzlu jest Tatilde aşk tazeledi! Somer Şef'e sevgilisinden karpuzlu jest
MSB’den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
Pretty Little Baby’’ adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti Pretty Little Baby'' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek

09:10
TBMM’de “ayı“ tartışması Vekillerden ağza alınmayacak sözler
TBMM'de "ayı" tartışması! Vekillerden ağza alınmayacak sözler
08:49
Meteoroloji’den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
07:33
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
00:49
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı
Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
14:00
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
13:56
Taffarel’den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray’a git
Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git
13:53
Çağla Şıkel yaşını unutturdu Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
13:43
Euroleague’de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu İşte derbi tarihi
Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihi
13:34
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: ’Senin kafanı kopartırız’ diyorlar
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar
13:26
Türk futbolunun çınarı Denizlispor’a ikinci kez -12 puan cezası Kapanmanın eşiğindeler
Türk futbolunun çınarı Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası! Kapanmanın eşiğindeler
13:19
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
13:12
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 09:35:18. #7.13#
SON DAKİKA: Doğa Dede'den 650 Fidan Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.