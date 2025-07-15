1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Konya'nın Doğanhisar ilçesi Davras mevkisinde dün çıkan ve halen devam eden orman yangını ile ilgili hayvan otlatan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı. Yangının çocuğun yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.
'YANGIN TEKRAR BÜYÜMEYE BAŞLADI'
Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yangın söndürme ekiplerimizle beraber soğutma ve söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. Rüzgarında şiddetini artırmasıyla beraber yangın tekrar büyümeye başladı" dedi.
Son Dakika › Güncel › Doğanhisar'da Orman Yangını: 1 Gözaltı - Son Dakika
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