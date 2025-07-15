Doğanhisar'da Orman Yangını: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Doğanhisar'da Orman Yangını: 1 Gözaltı

Doğanhisar\'da Orman Yangını: 1 Gözaltı
15.07.2025 18:11
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Konya'da 15 yaşındaki çocuğun çıkardığı orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'nın Doğanhisar ilçesi Davras mevkisinde dün çıkan ve halen devam eden orman yangını ile ilgili hayvan otlatan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı. Yangının çocuğun yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

'YANGIN TEKRAR BÜYÜMEYE BAŞLADI'

Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yangın söndürme ekiplerimizle beraber soğutma ve söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. Rüzgarında şiddetini artırmasıyla beraber yangın tekrar büyümeye başladı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doğanhisar'da Orman Yangını: 1 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğanhisar'da Orman Yangını: 1 Gözaltı - Son Dakika
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