Doğanşehir\'de Tır Duvara Çarptı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Erkenek Tüneli içinde duvara çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Malatya- Adıyaman kara yolundaki Erkenek Tüneli'nde Ö.B. (44) idaresindeki 23 ACF 992 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Ö.B. ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünel içinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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