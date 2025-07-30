Malatya Doğanşehir ilçesinde zabıta ekipleri market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
İlçedeki marketlerde ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, fırınlarda ise ekmeklerin gramajlarını denetledi.
Hijyen standartlarını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.
Son Dakika › Güncel › Doğanşehir'de Zabıta Denetimi - Son Dakika
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