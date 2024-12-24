Doğu Akdeniz için Sağanak Uyarısı

Güncel

Doğu Akdeniz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabaha kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.