Doğu Anadolu'da Karla Mücadele

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde ekipler, iki gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilediği Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, karla mücadele çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptı.

Ekipler, iş makineleriyle daha sonra yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.