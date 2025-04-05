Doğu Karadeniz'de Çığ ve Heyelan Riski Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Karadeniz'de Çığ ve Heyelan Riski Artıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi, ani sıcaklık değişiklikleri nedeniyle çığ ve heyelan riski altında.

05.04.2025 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz'de çığ ve heyelan tehdidi

TRABZON - Coğrafi yapısı itibariyle doğal afetlerde en riskli bölge olarak bilinen Doğu Karadeniz Bölgesi çığ ve heyelan tehdidi altında bulunuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarındaki ani ısı değişiklikleri çığ ve heyelan riskini arttırıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, bölgeyi bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçmiş yıllara bakıldığında doğa kaynakların afetlerin çoğunlukla bahar aylarında yaşandığını belirten Ersoy, "Bu istatistik açısından bir gerçek. Dolayısıyla şu anda da ekstremum durumda yaşıyoruz. Çünkü birkaç hafta önce 10 derecenin altında çok gün yaşadık ve bunlar karlı günlerdi. Özellikle yağış denizden geldiği için sahil kesimini vurdu. Sonra 20 dereceleri yaşıyoruz. Sonra yine değilen hava ve şartlar. Dolayısıyla bu hava sıcaklığındaki değişim beraberinde de doğa kaynaklı afetleri özellikle taşkınları getirecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

"Hangi iklim koşullarında olursa olsun artık bir heyelan ve taşkın gerçeğini yaşamaya başladık"

Heyelan ve taşkın gerçeğinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Ersoy, "Hemen hemen her gün ya da Doğu Karadeniz kıyı illerinde irili ufaklı bizim haberdar olduğumuz ya da olmadığınız kütle hareketleri kaya düşmeleri de dahil yaşanmaya başladı. Burada en büyük etkilerden biri de tabii ki yağış. Çünkü aşırı yağışı zemin alınca suya doygun hale geliyor sonra küçük bir tetikleme ile beraber bu olaylarla karşılaşıyoruz. Arhavi'de 4 kişinin maalesef hayatını kaybetmesine neden olan bir heyelanı da yaşadık o günlerde de dikkat ederseniz ki 15 gündür hava sıcaklığı 15 derecenin üzerindeydi. Dolayısıyla artık bölgemizde bir gerçeği kabul etmemiz lazım. Bu gerçek hangi iklim koşullarında olursa olsun artık bir heyelan ve taşkın gerçeğini yaşamaya başladık. Bunu bilerek düşünmemiz lazım" diye konuştu.

"Bölgemiz açısından ulusal ölçekte bir aksiyon planının alınması lazım"

"Bölgemiz açısından ulusal ölçekte bir aksiyon planının alınması lazım" diyen Ersoy, "Doğa kaynaklı afetler ile başa çıkabilmemiz için ulusal ölçekte bir direnç sağlamamız lazım. Çünkü bireysel çabalarla ya da yerel imkanlarla bu şeylerden kalkmak zor. Birleşmiş Milletler 2020'li yıllarda yaptığı tanımda afeti yerel imkanlarla önüne geçilemez olay olarak görüyor. Dolayısıyla ülke genelinde biz Maraş depremlerinden sonra özellikle ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu kabul edip ona göre aksiyon planları aldığımızı düşünürsek bölgemiz açısından da ulusal ölçekte bir aksiyon planının alınması lazım. Özellikle çığ olayları da gündeme gelmeye başladı. Özellikle kıyı illerinin güney kesimlerinde çığ olaylarını da yoğun yaşıyoruz. Vatandaşların kesinlikle devlet kurumlarının yaptığı uyarılara dikkat etmeleri lazım. Mesela şu anda yayla göçleri yavaş yavaş başladı. Çığ riski beraberinde gelecek mi bilemiyoruz. Dolayısıyla bu durumda resmi kurumsal sitelerde bu uyarılar sık sık yapılıyor. Vatandaşların bu uyarıları dikkate alması gerekiyor. Dere kenarları sıkıntı çevresinde taşkınlar var. Hemen çevresinde de yamaçlar var. Dolayısıyla bizim bölgemizin bir gerçeği bu. Biz yamaçlara eğer uygun koşullarda jeolojik koşullarda düşünürsek yapılaşma yapabiliriz. Ama jeoteknik etütlerin sağlam olması lazım. Hiçbir etüt olmadan hiçbir bilimsel bir veri olmadan biz bunu yaparsak problemler ile karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de Çığ ve Heyelan Riski Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

20:39 Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
19:18 İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
19:08 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
17:08 İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
08:56 İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
08:45 Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
08:43 Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
08:39 Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
08:30 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
08:20 Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 22:31:15. #7.12#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de Çığ ve Heyelan Riski Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement