Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Doğu Karadeniz'e Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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