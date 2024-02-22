Doğu Kudüs\'te Yahudi yerleşimciler saldırıya uğradı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi çevresindeki araçlara düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldü, 2'si ağır olmak üzere 8 Yahudi yerleşimci de yaralandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsraillilerin araçlarına otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda, bir Yahudi yerleşimcinin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 8 Yahudi yerleşimcinin de yaralandığı belirtildi.

Haberde, saldırıya karıştığı iddia edilen 3 Filistinlinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateşte hayatını kaybettiği aktarıldı.

Filistinlilerin bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu fırsat bilerek İsrail araçlarına ateş açtığı öne sürülen haberde, yasa dışı Maale Adumim Yahudi Yerleşim Birimi Belediyesinin yerleşimcilere evlerinde kalma çağrısı yaptığı aktarıldı.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırılarına ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te yoğun baskın, gözaltı ve öldürme eylemlerine devam ediyor.