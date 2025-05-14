Doha'da Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakereler sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "güvenlik istişare toplantısı" yapacağı belirtildi.

İsrail'in Walla internet sitesinin haberine göre, Netanyahu, kısa bir süre içinde sınırlı katılımla güvenlik konularının tartışılacağı bir istişare toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantıya bazı bakanların ve güvenlik yetkililerinin katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Orta Doğu ziyareti kapsamında resmi temaslar için bugün ulaştığı Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakereler sürüyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve İsrail heyetinin müzakereler için Doha'da olduğu biliniyor.

Öte yandan İsrail basını müzakerelerin gidişatına ilişkin, İsrail'in anlaşmaya yanaşmadığı yönünde bazı iddialar paylaştı.

Walla sitesi, 2 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde Doha'da yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemediğini ve Netanyahu'nun 10 esirin serbest bırakılmasına karşılık geçici ateşkes öneren "orijinal Witkoff taslağında" esneklik göstermeye yanaşmadığını öne sürdü.

Kanal 12 televizyonu da, üst düzey İsrailli bir yetkilinin "Witkoff taslağına bağlıyız, tüm esirler iade edilene ve Hamas teslim olana kadar savaş sona ermeyecek." sözlerini aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Witkoff ile Doha'da yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilmişti.

İsrail basınındaki haberlerde, ABD Temsilcisi Witkoff'un sunduğu yeni taslağa göre, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 10 esiri serbest bırakması karşılığında Gazze'ye insani yardımların girişinin başlayacağı ve 70 ila 90 gün arası geçici ateşkese gidilebileceği belirtilmişti.

Buna karşın Hamas'ın, Gazze'de kalıcı bir ateşkese gidilmesini ve insani yardım girişinin sağlanmasını talep ettiği, Gazze'nin idaresinin bağımsız teknokrat bir yapıya bırakılmasını kabul ettiği aktarılmıştı.