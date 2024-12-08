Doha Forum 2024 Kapanış Oturumu Gerçekleşti

Güncel

Katar'da "Yenilik Gereksinimi" temasıyla düzenlenen Doha Forum 2024'ün kapanış oturumu yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024, Katar'ın başkentinde 7-8 Aralık'ta düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Philemon Yang ve Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Doha Forum'un kapanış oturumunda konuştu.

Yang, "Doha Forumu'nun bir başka başarılı oturumu için Katar hükümetini kutluyorum." diyerek diyalog, diplomasi ve bilgi paylaşımına alan sağlanmasının değerli olduğunu kaydetti.

Dünya tehditlerle yüzleşirken birçok kişinin olumlu katkı sağlamaya çalıştığını anlatan Yang, farklılıklara rağmen birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yang, uluslararası işbirliğinin, barışı teşvik etmek, insan haklarını korumak ve adil sosyal ilerlemeyi sağlamak için tek yol olduğunu belirtti.

Krizleri fırsata dönüştürmek

Al-Khulaifi, iki gün süren forumda "yenilik gereksinimini" incelediklerine işaret ederek, forumun fikir alışverişine alan sağlamadaki rolünün teyit edildiğinin altını çizdi.

"Bu yılki forum, yeni bakış açılarının ve işbirliğinin en karmaşık krizleri bile nasıl fırsatlara dönüştürebileceğini göstermiştir." ifadesini kullanan Al-Khulaifi, adalet ve hakkaniyet ilkelerinin Forum'un temelini oluşturduğunu söyledi.

Al-Khulaifi, engelleri köprüye çevirmek için çabaladıklarını belirterek "Bu forum, bize gerçek ilerlemenin fikirleri eyleme dönüştürmekten geçtiğini hatırlattı." dedi.

Doha Forum 2024

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının konuşmacı ve panelist olarak yer aldığı forumun teması "Yenilik Gereksinimi" olarak belirlendi.

Forumda bir araya gelen dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar, jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartıştı.

" Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi getirmesine ortam sunmayı amaçlıyor.