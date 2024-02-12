'DOLANDIRDI, VURDUM' - Son Dakika
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'DOLANDIRDI, VURDUM'

\'DOLANDIRDI, VURDUM\'

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili evli, 2 çocuk babası Samet Güdük'ü tabancayla vurarak ağır yaralayan M.G., ilk ifadesinde, 'Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum' dedi. M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

12.02.2024 15:28  Güncelleme: 15:30
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'DOLANDIRDI, VURDUM'

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili evli, 2 çocuk babası Samet Güdük'ü tabancayla vurarak ağır yaralayan M.G., ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi. Öte yandan M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı. M.G.'nin bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Dolandırıcılık, Şiddet, Suç, Belediye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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