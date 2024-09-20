Dolandırıcı Adana'da Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcı Adana'da Yakalandı

Dolandırıcı Adana\'da Yakalandı

Adana'da polisin durdurduğu Mustafa K., 116 suçtan arandığı için tutuklandı.

20.09.2024 12:30
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ADANA'da polisin adliye otoparkında şüphe üzerine durdurduğu Mustafa K.'nin (32) çoğu 'Dolandırıcılık' 116 suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa K., tutuklandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada Adana Adliyesi'nin otoparkında hareketlerinden şüphelendiği Mustafa K.'yi durdurdu. Ekiplerin, yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Mustafa K.'nin çeşitli illerde 108 ayrı 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık', 6 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması', 2 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' olmak üzere toplam 116 suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa K., Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: DHA

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