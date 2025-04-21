Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda sahte bungalov ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan bungalov rezervasyonu yapan kişinin "kapora" ve "sigorta ücreti" alınarak dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit edilen zanlıların Tunceli, Mardin ve Mersin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda A.T, C.Ö, A.S, M.Ş, B.Ş, Ö.B. ve M.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Dolandırıcılara Operasyon: 7 Gözaltı - Son Dakika
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