Dolandırıcılara Yalova'da Operasyon - Son Dakika
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Dolandırıcılara Yalova'da Operasyon

Yalova'da 13 kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 20 milyon lira vurgun yaptı.

14.02.2025 21:46
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Yalova'da 13 kişiyi, devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları şirket aracılığıyla, 13 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.K, K.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde ele geçirilen dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve K.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılara Yalova'da Operasyon - Son Dakika

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