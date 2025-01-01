Dolandırıcılık Vakası: Dudu Çingil'in Mahkeme Zaferi - Son Dakika
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Dolandırıcılık Vakası: Dudu Çingil'in Mahkeme Zaferi

Dolandırıcılık Vakası: Dudu Çingil\'in Mahkeme Zaferi

Antalya'da dolandırıcılar tarafından bilgileri çalınarak kredi çektirilen Dudu Çingil, mahkemeyi kazanarak ödediği taksitleri geri almayı başardı.

01.01.2025 12:19  Güncelleme: 12:21
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ANTALYA'da Dudu Çingil'i (52) banka görevlisi gibi arayan dolandırıcılar, bilgilerini alıp adına 2 bankadan kredi çekti. Tüketici mahkemesi, adına çekilen krediden kaynaklı Çingil'in borçlu sayılmadığına, bankaya ödediği 9 bin 400 liralık kredi taksit tutarının geri ödenmesine hükmetti.

Antalya'da banka görevlisi gibi davranarak Dudu Çingil'i telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartı aidatını hesabına yatıracağını söyledi. Parayı hesaba yatırıp Çingil'in güvenini kazanan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları kadın adına 2 bankadan kredi çekti. Kredi çekilen ikinci bankadan arayan görevlinin ikazıyla dolandırıldığını anlayan Çingil, yaşadığı olayı yargıya taşıdı.

Banka iletişim numarası gibi görünen bir hattan arandığını anlatan Dudu Çingil, "0850'li bir numaradan arandım. 'Kredi kartı aidatı ödemesi yapacağız' diyerek IBAN numaramı istediler, ardından hesabıma parayı yatırdılar. Çok karmaşık ve laf kalabalığı ile geçen bir konuşmaydı. Konuşmanın devamında 'Bu paranın devamı var' denildi. Başka bankadan IBAN numarası istediler. Bir bankadaki hesabımın da IBAN numarasını verdim. Fakat arka planda benim adıma iki bankadan kredi çekmişler. Telefon trafiği 20 dakika sürdü. 20 dakikanın sonunda ikinci bankanın uyarısıyla adıma kredi çekildiğini öğrendim" dedi. Çingil, kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu.

MAĞDURİYETİNİ MAHKEMEYE TAŞIDI

Antalya 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde görülen duruşmada Dudu Çingil, krediyi kendisinin çekmediğini, dolandırıcılar tarafından 20 dakika boyunca telefonda oyalanarak bilgilerinin alındığını ve bankanın ikazıyla dolandırıldığını anladığını ifade etti. 2 bankadan çekilen kredinin birinin iptal edildiğini kaydeden Çingil, diğer bankadaki 81 bin liralık kredi borcunun 9 bin 400 liralık taksitini ödediğini belirtti. Mahkeme heyeti, gerekçesi ekli kararda açıklanmak üzere, Dudu Çingil'in borçlu olmadığının tespitine, kredi taksiti 9 bin 400 liralık tutarın bankadan alınarak kendisine ödenmesine hükmetti.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Vakası: Dudu Çingil'in Mahkeme Zaferi - Son Dakika

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