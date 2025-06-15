Dolmabahçe Önlerinde Tekne Kurtarıldı

Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı önlerinde su alan ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dolmabahçe Sarayı önlerinde su alan ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyet altına alındığı bildirildi.