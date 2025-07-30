Dolmuş Şoförüne Cezalı Yanıt

Esenyurt'ta ani fren yaparak 2 yolcunun hafif yaralanmasına sebep olan dolmuş şoförüne idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece-Esenyurt hattında sefer yapan dolmuşun şoförü ile yolculardan biri arasında tartışma çıktı. Sinirlenen şoför ani fren yapınca, ayakta seyahat eden 2 yolcu düşerek hafif yaralandı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, dolmuş şoförü A.T'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik güvenliğiyle alakalı yasal zorunluluk ve kurallara uymamak" ve "zorunlu bir neden bulunmadıkça ani yavaşlamak" maddelerinden idari para cezası kesti.