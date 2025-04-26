Don Olayı Çiftçileri Vurdu - Son Dakika
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Don Olayı Çiftçileri Vurdu

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TZOB Başkanı Bayraktar, don olayının Türkiye'de tarım ürünlerine büyük zarar verdiğini belirtti.

26.04.2025 18:00
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "3 gün süren don olayı maalesef ürünlerimizi ve üreticimizi perişan etti"

AFYONKARAHİSAR - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl çiftçilerin görüşmemiş bir don afeti ve düşük ısı değerleri ile karşı karşıya olduğunu kaydederek, "Kar yağışı ve kar yağışının arkasından 3 gün süren don olayı maalesef ürünlerimizi ve üreticimizi perişan etti. Ama bakanlığımızın bir çalışması var bunu olumlu karşılıyoruz" dedi.

Bayraktar programı çerçevesinde Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Sultandağı ilçesini ziyaret etti. Burada çiftçileri ile bir araya gelen ve don afetinin vurduğu kiraz bahçelerini gezen Bayraktar ardından bir açıklama yaptı. Açıklamasında doğal afetlerin uç noktada yaşandığına dikkat çeken Bayraktar, "Nisan yağışlarını beklerken yağmurların arkasından gelen kar çok ciddi manada 65 ilimizde maalesef üzülerek ifade ediyorum bazı meyve bahçelerinde yüzde 100'lere varan oranda zarar verdi. Tabii bu beklediğimiz bir durum değildi aslında insan yağışlarını bekliyorduk hem yeraltı sularının beslenmesi açısından hem de barajlarımızın şu rezervlerinin artması açısından önemliydi. Ama böyle bir kar yağışı ve kar yağışının arkasından 3 gün süren don olayı maalesef hem ürünlerimizi hem de üreticimizi perişan etti" dedi.

"Ateş düştüğü yeri yakar, son 30 yılın en düşük ısı değerleri ile de karşı karşıya kaldık"

Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir afetin yaşandığını ifade eden Bayraktar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"55 bin dekar alan etkilenmiş durumda. Kayısı, badem ceviz yüzde 100 oranında. Kiraz yüzde 95 oranında vişne, elma ve erikte yüzde 90 oranında zarar görmüş durumda. Tabii üreticilerimizin bu süreçte bir takım beklentileri var, ateş düştüğü yeri yakar. Gerçekten de böyle bir afeti Cumhuriyet tarihinde hatta tarihimizde görmedik. Fevkalade büyük bir afet ve son 30 yılın en düşük ısı değerleri ile de karşı karşıya kaldık eksi 20 dereceleri gördük bazı kentlerimizde."

"Bakanlığımızın bir çalışması var bunu olumlu karşılıyoruz"

Bakanlığın afet sonrası gerçekleştirdiği faaliyetleri olumlu bulduklarını ve desteklediklerini dile getiren Bayraktar, "Üreticilerimiz bu ürünü aldıktan sonra ne yapacaklar? Bir defa bir yaşam mücadelesi veriyorlar kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklar, şimdi bundan yoksun hale geldiler. Ne yapacaklar? Üretim yaptıktan sonra bahçeleriniz önümüzdeki sezona hazırlayacaklar bundan yoksun hale geldiler. Ama para kazanamadıkları için tarım kredi, kamu ve özel bankalara olan borçlarını ödeyeceklerdi ama para kazanamadıkları için bu kabiliyetlerini de kaybetmiş durumdalar.

Burada tabii bakanlığımızın bir çalışması var bunu olumlu karşılıyoruz. Maliyetleri hesaplamak suretiyle bir ödeme yapılacak yani maliyet üzerinden bir ödeme yapılacak. Bunun için fatura ibrazına gerek yok. Yani gübre, ilaç, tohum faturası ya da işçilik giderleri gibi konuları ibraz etmeye gerek yok çünkü bütün bu giderlerimiz bakanlığımız sisteminde görünüyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Don Olayı Çiftçileri Vurdu - Son Dakika

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