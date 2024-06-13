Dondurma Yüklü Kamyon Otomobile Çarptı

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BARTIN'da, dondurma yüklü kamyon kavşaktan dönen otomobile çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Berberoğlu (22), hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen baba Seyhan Berberoğlu, otomobildeki hasarı görünce durumundan haberinin olmadığı oğlu için endişe ederek telefonla bilgi aldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bartın- Kozcağız yolu Kasapoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozcağız istikametinden Bartın'a giden Güneş Gedik (40) yönetimindeki 67 AU 885 plakalı dondurma yüklü kamyon, kavşaktan dönen İbrahim Berberoğlu yönetimindeki 74 AF 995 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyon devrilirken, otomobil hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü İbrahim Berberoğlu, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekstil fabrikasında çalıştığı belirtilen Berberoğlu'nun, babasına ait otomobille fabrikaya giderken kazanın meydana geldiği kaydedildi. Oğlunun kaza yaptığını duyup, olay yerine gelen baba Seyhan Berberoğlu, otomobilin aldığı hasarı gördü. Oğlunun durumundan endişe eden Berberoğlu, telefonla iyi olduğu bilgisini aldı. Berberoğlu, otomobilden etrafa saçılan eşyaları tek tek topladı.