Döner Bıçakla Saldırı: Sürücü Tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine döner bıçağıyla yürüyen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Girne Caddesi'nde, 35 CKG 604 plakalı otomobilin sürücüsü E.C.M, plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü K.U.B ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen E.C.M, otomobilden çıkardığı döner bıçağıyla K.U.B'nin üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.C.M'yi döner bıçağıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sürücü tutuklandı.

Öte yandan, olay anı caddeden geçen bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin araçtan çıkardığı döner bıçağıyla motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü, çevredeki vatandaşların da araya girdiği görülüyor.