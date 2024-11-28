Donma tehlikesi: Çoban arkadaşını kaybetti - Son Dakika
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Donma tehlikesi: Çoban arkadaşını kaybetti

Malatya'da yoğun kar nedeniyle mahsur kalan çoban, arkadaşının donarak öldüğünü anlattı.

28.11.2024 19:15
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Arkadaşı gözleri önünde donarak hayatını kaybeden çoban o anları anlattı

MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 arkadaşı ile birlikte bölgede mahsur kalan çoban yaşadığı o anları anlattı. Arkadaşının gözleri önünde donarak hayatını kaybettiğini belirten Şahin Akbulut, "Allah bizleri çocuklarımıza bağışladı" dedi.

24 Kasım Pazar günü Malatya'nın Hekimhan ilçesi Yukarıselimli Elmalı mezrasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 arkadaşı ile birlikte arazide mahsur kalan 41 yaşındaki çoban Şahin Akbulut yaklaşık 5 saat sonra kurtarıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan çobanlardan 41 yaşındaki Ramazan Değirmenci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hastanede tedavisine devam edilen Şahin Akbulut ise yaşadığı o anları anlattı.

Bölgede öğle saatlerinde kar yağışının başladığını aktaran Akbulut, ilerleyen dakikalarda şiddetli bir tipinin oluştuğunu kaydederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediklerini söyledi.

Bölgede ikamet eden arkadaşları Bilal İnci tarafından 5 saat sonra çevredeki bir bağ evine götürüldüklerini daha sonrası ise olay yerine ulaşan iş makinesi yardımıyla kurtarıldıklarını ifade eden Akbulut, yaklaşık 130 küçükbaş hayvanının ise donarak telef olduğunu söyledi.

Akbulut, hayatta kaldıkları için mutlu olduklarını da belirterek, "Allah bizleri çocuklarımıza bağışladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hekimhan, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Donma tehlikesi: Çoban arkadaşını kaybetti - Son Dakika

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