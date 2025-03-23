Dortmund'da İftar Paketi Dağıtımı

Almanya'nın Dortmund kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Dortmund Anadolu Camisi, ramazan ayı boyunca hazırladığı iftar paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"Avrupa'da ramazan" başlıklı dosya haberin yedinci bölümünde AA muhabiri, Almanya'da ihtiyaç sahiplerine iftar paketleri dağıtımını ele aldı.

Bu yıl 8. kez yapılan ve gönüllü gençlerin aktif rol aldığı "İftar 2Go" projesi çerçevesinde hazırlanan ve çorba, sıcak yemek ve hurma içeren yaklaşık 350 iftar paketinden bir kısmı yaşlı ve yatalak hastalara götürülüyor, geri kalanlar ise caminin önünde dağıtılıyor.

IGMG Dortmund Anadolu Cemiyet Başkanı Hamza Kuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayını dayanışma ve kardeşlik ruhuyla yaşamaya gayret ettiklerini söyledi.

Kuri, 8 yıldan bu yana gerçekleştirdikleri "İftar 2Go" projesine değinerek, imkanı olup gelemeyenlerin iftar paketlerini kapılarının önüne kadar götürdüklerini, imkanı olanların ise gelip iftarlıklarını caminin önünden aldıklarını belirtti.

İftar paketi hizmetinin 2017 yılında bir üyenin rahatsızlanması ve yemeklerini yapamaması ile başladığını aktaran Kuri, "Bizler ona üç öğün yemek götürerek bu hizmetimizi bugüne kadar sürdürmekteydik. 2020 yılında Kovid-19 salgınının çıkmasıyla, özellikle o zamanki idareciler olarak iftar çalışmasının başlamasına ve bu hizmeti üyelerimize kadar götürmeye karar vermiştik. 2021 yılında hamdolsun 8. senemizde devam etmekteyiz." diye konuştu.

Kendileri için en büyük motivasyon kaynağının, bu çalışmalarıyla insanların dualarını almak ve onların ruhlarına dokunmak olduğuna dikkati çeken Kuri, "Bu zamana kadar her gittiğimiz evde bu şekilde ağırlandık ve bu şekilde uğurlandık. Niyazımız odur ki Dortmund'da özellikle hem ihtiyaç sahiplerine hem de ramazanın kardeşlik ve dayanışma ruhuna bir nebze katkı sağlayabiliriz. Özellikle iftar çalışmamızda her gittiğimiz kapıdan dualarla ayrılıyoruz. Bu bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Çünkü yaptığımız işin ne kadar önemli ve özellikle insana, insanların ruhuna dokunur bir şekilde olduğunu görüyoruz." dedi.

Projede gönüllü gençler aktif rol alıyor

Anadolu Camisi Gençlik Teşkilatı Başkanı Halit Öztürk, gençlerin büyük bir gönül rahatlığı ve sevinçle, kendi araçlarını kullanarak evlere servis yaptıklarını belirtti.

Teknolojiyi kullanarak dağıtım turlarını planladıklarını, her turda kaç paket verileceği, ekmek eklenip eklenmeyeceği gibi detayları bile düşündüklerini anlatan Öztürk, "Servis kutularının üzerine 'Zile basın, biraz bekleyin, kapı açılmazsa tekrar basın' şeklinde notlar ekledik. Çünkü yaşlı ve işitme güçlüğü çeken kardeşlerimiz için bazen kapıya ulaşmak zaman alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Camisi Kadınlar Teşkilatı Başkanı Fatma Karaca Tekdemir de camiden geldiklerini gören insanların gözlerindeki mutluluğun ve ettikleri duaların her şeye değdiğini dile getirdi.

Karaca Tekdemir, "Kendisi iftar paketi alan biri, komşusunun da ihtiyacı olduğunu söyleyip aracı olabiliyor. Yaşlı teyzeler ve amcalar, başta çekinseler de komşularının teşvikiyle gönül rahatlığıyla paketlerini alıyorlar. İmkanımız olsa da her ihtiyaç sahibine ulaşabilsek." şeklinde konuştu.

Anadolu Camisi Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı Dilara Doğan da genç kızlar olarak özellikle bu çalışmaya destek verdiklerini vurguladı.

Doğan, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımıza projeyi anlattığımızda, 'Bu kadar paketi dağıtmak imkansız.' diyorlar. Oysa bizim için bu, zor ama çok değerli bir sorumluluk. Çünkü bugün evlerine iftar götürdüğümüz büyüklerimiz, dün bu topluma emek veren insanlardı. ve bizler de yarının yaşlıları olacağız. Bu bilinçle, her dağıttığımız paketle sadece bir iftar değil, sevgi, saygı ve vefa taşıyoruz."