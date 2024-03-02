Dörtyol'da Amatör Balıkçı 20 Kilogramlık Çatalkuyruk Yakaladı - Son Dakika
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Dörtyol'da Amatör Balıkçı 20 Kilogramlık Çatalkuyruk Yakaladı

Dörtyol\'da Amatör Balıkçı 20 Kilogramlık Çatalkuyruk Yakaladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Serkan Avan isimli amatör balıkçı, Yeşilköy Sahili'nde avlandığı sırada oltasına yaklaşık 20 kilogramlık bir çatalkuyruk balığı takıldığını fark etti. Balığı tek başına sudan çıkaramayan Avan, çevresindekilerden yardım istedi. Sahildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlarda, balığı sahildekilerin yardımıyla kıyıya çeken Avan, bu büyüklükte bir çatalkuyruk yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.

02.03.2024 10:19  Güncelleme: 10:19
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, amatör balıkçı yaklaşık 20 kilogramlık çatalkuyruk yakaladı.

Serkan Avan, Yeşilköy Sahili'nde avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.

Oltasına takılan balığı tek başına sudan çıkaramayan Avan, çevresindekilerden yardım istedi.

Sahildeki bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Balığı sahildekilerin yardımıyla kıyıya çeken Avan, bu büyüklükte çatalkuyruk yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'da Amatör Balıkçı 20 Kilogramlık Çatalkuyruk Yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dörtyol'da Amatör Balıkçı 20 Kilogramlık Çatalkuyruk Yakaladı - Son Dakika
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