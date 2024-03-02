Dörtyol\'da Amatör Balıkçı 20 Kilogramlık Çatalkuyruk Yakaladı

Nesli Tehlike Altındaki Ak Kuyruklu Kartal Ankara'da Tedaviye Alındı

Ankara'da kanadı yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. Uzun süre aç kaldığı için bitkin durumda olan kartal, yaralarının iyileştirilmesi için tedaviye alındı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yaban hayvanlarının tedavi edildiği birimlerden biridir ve bir yılda 800 civarında yaban hayvanı tedavi edilmektedir.