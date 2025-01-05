Dörtyol\'da Asayiş Uygulaması

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için ilçe genelinde çeşitli bölgelerde yaptığı denetimlerde, 357 kişinin GBT'sini kontrol etti, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında tebligat düzenledi.

Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada, 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.