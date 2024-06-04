Dörtyol'da hafif ticari araç bisiklete çarptı, çocuk yaralandı - Son Dakika
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Dörtyol'da hafif ticari araç bisiklete çarptı, çocuk yaralandı

Dörtyol\'da hafif ticari araç bisiklete çarptı, çocuk yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, F.G. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki E.N.K'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

04.06.2024 15:19
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.

F.G. idaresindeki 52 ADS 259 plakalı hafif ticari araç, Numune Evler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki E.N.K'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan kız çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'da hafif ticari araç bisiklete çarptı, çocuk yaralandı - Son Dakika

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