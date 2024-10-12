Dörtyol\'da Kadına Yönelik Şiddete Tepki

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterildi.

Dörtyol İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan Sultan Rüveyda Ağca, güvenli gelecek için dil, din ve ırk ayırt etmeksizin toplumda barış ve huzurun tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlardaki kadınlara yönelik şiddet olaylarını anımsatan Ağca, şunları kaydetti:

"Kötülüğün, vahşetin sıradanlaşmasıyla yitirdiğimiz çocuklarımız ve kadınlarımız ile toplum vicdanını da zamanla yitireceğimiz açıktır. Çocuklarını, kadınlarını koruyamayan toplumun, güvenli bir geleceği olmayacak."