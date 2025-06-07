Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Numune Evler Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Kedi, sağlık kontrolünün ardından yaşam alanına bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Kuyudan Kurtarılan Kedi - Son Dakika
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