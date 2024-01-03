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Down Sendromlu Baran, Atakum Belediyesi'nin Neşe Kaynağı - Son Dakika
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Down Sendromlu Baran, Atakum Belediyesi'nin Neşe Kaynağı

Samsun'un Atakum Belediyesi'nde özel kalemde çalışan down sendromlu Baran Usluer, belediyenin neşe kaynağı olarak görev yapıyor. Baran, evrak takibi, misafir karşılama ve getir götür işlerini yapmanın yanı sıra, pozitif enerjisiyle de çevresine neşe katıyor.

Down Sendromlu Baran, Atakum Belediyesi\'nin Neşe Kaynağı
03.01.2024 - 23:23,  Güncelleme: 23:38
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Belediyenin en 'özel' personeli

'Belediye başkanının sağ kolu' olan down sendromlu Baran, belediyenin neşe kaynağı

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi'nde özel kalemde çalışan down sendromlu Baran Usluer, hem birçok işle ilgileniyor hem de sempatik tavırları ile neşe kaynağı oluyor.

Down sendromlu Baran Usluer, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci tarafından belediyede özel kalem biriminde görevlendirildi. Her sabah mesai saatinde belediyeye gelen 25 yaşındaki Baran, personel kartını basıp, özel kalemdeki görevine başlıyor. İmzalanması gereken evrakları takip edip, yetkililere götüren Baran Usluer, başkanın misafirleri ile de özel ilgileniyor. Sevimli tavırları ile herkesin ilgisini çeken Baran, kuruma neşe katıyor. Belediyede çalışmayı çok sevdiğini ifade eden Usluer, aynı zamanda kendisini 'başkanın sağ kolu ve yardımcısı' olarak ifade ediyor.

"Belediye başkanının sağ koluyum ve yardımcısıyım"

Evrak ve getir götür işlerini yapmaktan çok hoşlandığını belirten Baran Usluer, "Atakum Belediyesi'nde çalışıyorum. Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin sağ kolu ve yardımcısıyım. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Genel işleri yapıyorum. Evrak getir götür yapıyorum. Gelen misafirleri de özel kalemde ben karşılıyorum. Onlara çay söylüyorum. Buradaki iş arkadaşlarımla aram çok iyi. Bana da çok yardımcı oluyorlar. Başkanımız Cemil Deveci'yi de çok seviyorum. Onunla da aram çok iyi. Samsunspor ve Galatasaray'ı destekliyorum. En sevdiğim futbolcu ise Moryke Fofana" dedi.

"İş yükümüzü de hafifletti"

Baran'ın belediyede boş durmadığını ve birçok işe yardımcı olduğunu değinen özel kalem çalışanlarından iş arkadaşı Soner Deliismail, "Baran kardeşimiz ile özel kalemde iş gereği tanıştık. Daha önceden Down Kafede garsonluk yapıyordu. Bize çok yardımcı oluyor. Belediyeye gelen misafirleri Baran karşılar, onlara çay söyler, başkanın yanına eşlik eder. Baran'a bir nevi başkan yardımcısı da diyebiliriz" diye konuştu.

"Pozitif enerji veriyor"

Down sendromlu Baran'ın misafirleri karşılama, evrak getir götürü ve temizlik gibi konularda büyük bir titizlikte işini yaptığını ifade eden Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Duhan Doru ise "Baran'ın performansı ve çalışma anlayışı çok iyi. Ekip olarak da bize güzel bir enerji verdi. Çalışma ortamımıza renk katmasının yanı sıra bizlere yardımcı oluyor. Başkanımız ile de diyaloğu çok iyi. Baran burada bize gelen misafirleri karşılama, yönlendirme ve evrakları hızlıca ulaştırmada yardımcı oluyor. İmzalarımızı da bizlere hatırlatıyor. Misafirlerle olan diyaloğu ve insan ilişkileri de çok etkili. Bu çalışmanın hem bize hem de kendisine katkısını olduğunu düşünüyorum. Ayrıca görev tanımını çok iyi bilen Baran, kendi üstüne düşen işleri biz söylemeden takip edip, yerine getiriyor" şeklinde konuştu.

Atakum Belediyesinin en 'özel' personeli olan Baran Usluer, çevresine yaydığı pozitif enerji ile herkese neşe kaynağı oluyor.

Kaynak: İHA
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