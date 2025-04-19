Down Sendromlu Genç, Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Down sendromlu Samet Akkaya'nın polis olmaya hayalini emniyet ekipleri gerçeğe dönüştürdü.
??????? Sultangazi'de yaşayan down sendromlu Akkaya'nın hayallerini polis olmanın süslediğini öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Gencin hayalini gerçekleştirmek isteyen ekipler, Akkaya'ya polis üniforması giydirerek, uygulama noktasına götürdü. Akkaya, trafik polisleriyle birlikte denetime katıldı.
Uygulama noktasında durdurduğu araçların sürücülerinden ehliyetlerini isteyen Akkaya, görevini başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.
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