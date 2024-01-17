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Down sendromlu gençler Balıkesir'de mutfakta

Balıkesir'de, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin projesi sonucu down sendromlu gençler mutfakta yemek yapma fırsatı buldu. Burhaniye ilçesindeki Özemle Yaşam Tesislerinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu gençler ve öğrenciler birlikte 5 çeşit yemek hazırladı. Proje, down sendromlu bireylerin gastronomi alanında istihdam edilebileceğini kanıtlamayı hedefliyor.

Down sendromlu gençler Balıkesir\'de mutfakta
17.01.2024 - 22:24,  Güncelleme: 22:25
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Balıkesir'de down sendromlu gençler mutfağa girdi ve yemek yaptı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin takım çalışması dersinde hazırladığı proje sonucu down sendromlu gençler mutfağa girdi ve yemek yaptı. Gömeç'in Karaağaç Mahallesindeki Özemle Yaşam Tesislerinde düzenlenen uygulama sırasında 5 çeşit yemek yapıldı.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesindetakım çalışması dersi çerçevesinde çeşitli projeler yürütülürken, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3.Sınıf öğrencileri de down sendromlu gençler için, BUBFA ile Engelleri Aşalım, Engelsiz Yaşayalım projesini hayata geçirdi. Gömeç Karaağaç Mahallesindeki Özlemle Yaşam Tesislerine giden down sendromlu gençler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri ve şef Gizem Manisalı öncülüğünde mutfağa girdi ve yemek hazırladı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3.Sınıf öğrencisi Emrah Erzaim, "Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3. Sınıf öğrencileri olarak bu projeyi hazırladık. Bu gün Dekanımız Mehmet Oğuzhan İlban önderliğinde yürüttüğümüz projede takım çalışması projesinde down sendromlu bireylerle bir araya geldik. Onlarla birlikte yemek yaptık. ve yemek yapmada engelin olmayacağını hep birlikte kanıtladık" dedi.

Şef Gizem Manisalı da, "Gastronomi öğrencileri ile bu gün Özemle Yaşam da bir etkinlik düzenledik, Artı-1 mutfak olarak bir takım çalışması yürütüyoruz. Down sendromlu gençlerimizle beraber, gastronomi öğrencilerimizle beraber şu an da 5 çeşit yemek yapıyoruz. Bu yemekleri ailelerine servis edecekler. Hep beraber mutlulukla bunları tüketeceğiz. Bu gün güzel geçiyor. Aynı zamanda da down sendromlu çocukların gastronomi alanında istihdam edileceğini kanıtlamış oluyoruz" dedi. Özel Gamzelerim Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Sevda Akgündüz de, "Burhaniye Özel Gamzelerim Rehabilitasyon Merkeziyle Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri ile birlikte takım çalışması halinde down sendromlu çocuklarımız için bu gün bir etkinlik düzenlendi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın neler başarabileceğini hep birlikte aileleri ile beraber gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dekan Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban ise, "Takım çalışması dersi dahilinde, down sendromlu kardeşlerimizin de mutfağa girebileceği ve güzel zaman geçirebileceklerine dair bir proje hazırladık. Şu anda bir tesiste misafiriz. Onların bizlere ev sahipliği yapması ile projeyi gerçekleştiriyoruz. Ben bu anlamda bize bu konuda destek olan sponsorumuz Özemle Yaşam' a ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Serenay Salman da, "Ben şimdi pizza yaptım. Hepiniz sağ olun" dedi. Eslem Narin de, "Salata yaptım. Çok mutlu oldum. Çok şey yaptım" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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