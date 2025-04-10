Down Sendromlu İnzile'nin Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Down Sendromlu İnzile'nin Polis Olma Hayali Gerçekleşti

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Mersin'de 18 yaşındaki İnzile, sürprizle polis oldu, mutluluğu herkesi coşturdu.

10.04.2025 09:31
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İnzile polis oldu, heyecanı herkesi mutlu etti

Mersin'de down sendromlu 18 yaşındaki İnzile'nin polis olma hayali gerçekleşirken, heyecan dolu o anlar herkesi mutlu etti

MERSİN - Mersin'de down sendromlu 18 yaşındaki İnzile'nin polis olma hayali gerçekleşirken, heyecan dolu o anlar herkesi mutlu etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okul ziyaretlerinde gördükleri ve 'polis olma hayali kurduğunu' öğrendikleri down sendromlu İnzile Çetintaş'a sürpriz yaptı. 10 Nisan Polis Bayramı çerçevesinde İnzile'yi evinde ziyaret eden polisler, onu ekip aracıyla alarak şubeye götürdü. Burada ona kıyafetler giydirerek eline telsiz verilerek polis olma hayali gerçekleştirildi. İnzile'nin evden alınıp, polis aracıyla götürülmesi ve şube de polis kıyafetleri giydirilmesine kadar olan heyecan ve mutlulukları duygu dolu anlara sahne oldu. Polis abi ve ablalarıyla birlikte bir gün geçiren İnzile, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı da kutlarken "Hayalim polis olmaktı" dedi.

"Böyle bir şey beklemiyorduk sürpriz oldu"

Kızının polis olma hayalinin gerçekleştiğini belirten anne Semra Çetintaş ise polislerin okula geldiğinde İnzile'nin 'polis' olmak istediğini söylediğini ifade etti. Anne Çetintaş,"Polis abileri ve ablalarını gördüğü zaman ben polis olmak istiyorum diyordu. Bugüneymiş kısmet oldu. Güzel bir duygu hiç böyle bir şey beklemiyorduk sürpriz oldu. O duygu anlatılmaz çok güzeldi, İnzile'nin annesi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Down Sendromlu İnzile'nin Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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