Dr. Azad Barış'a Polis Baskını

(ANKARA) - Ezidi araştırmacı, yazar ve Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Dr. Azad Barış'ın evine ve yöneticisi olduğu araştırma şirketinin ofisine polis operasyonu düzenlendi. Dr. Barış, "Hiçbir ön bildirimde bulunulmaksızın, hem evime hem de ofisime ağır silahlı polislerle baskın yapıldı" dedi.

Ezidi araştırmacı, yazar ve Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Dr. Azad Barış'ın evine ve yöneticisi olduğu araştırma şirketinin ofisine polis operasyonu düzenlendi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Dr. Barış, "Hiçbir ön bildirimde bulunulmaksızın, hem evime hem de ofisime ağır silahlı polislerle baskın yapıldı. Kamuoyunda, akademide, siyasette ve basın dünyasında tanınan bir kişi olmama rağmen, küçük yaştaki kızlarımın varlığı göz ardı edilerek evim 'anti-terör timleri' tarafından basılmış, çalıştığım iş yeri adeta talan edilmiştir" ifadesini kullandı.