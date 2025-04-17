Dr. Ersin Arslan, Meslektaşları Tarafından Anıldı

Gaziantep'te 17 Nisan 2012'de görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından anıldı.

Başhekim Yardımcısı Ayşe Fulya Özkanlı, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir araya gelen sağlık çalışanları adına yaptığı açıklamada, Ersin Arslan'ın ölümünün ülke için çok büyük kayıp olduğunu söyledi.

Arslan'ın bir operasyondan diğer bir operasyona üzerindeki teriyle giderken şehit edildiğini ifade eden Özkanlı, "Yaşasaydı belkide bugün yüzlerce binlerce cana daha hayat verecekti. Ersin Arslan bunu kesinlikle hak etmedi. O mesleğine aşık, görevini her şeyin üzerinde gören bir doktordu. Biz mesai arkadaşları, sağlık çalışanları ve sevenleri olarak onu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Anma programına hekimler, hastane idarecileri ve sağlık çalışanları katıldı.