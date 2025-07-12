Drift Atan Ehliyetsiz Sürücüye 65 Bin Ceza

Kastamonu'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin 71 lira ceza uygulandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobiliyle drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmak suçlarından 65 bin 71 lira ceza verildi.
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