Drift Atan Sürücüye Ceza

Kırşehir'de aracıyla drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri otomobil sürücüsü Ö.Ş'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza kesti.
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