Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Ceza

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Nevşehir'de bir okulun otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel bir okulun otoparkında drift yapan sürücü hakkında veliler ve okul idaresince şikayette bulunuldu.

Okulun güvenlik kamera kaydını inceleyen polis, aracın plaka bilgisi ve sürücüsünü tespit etti.

Çeşitli maddelerden 32 bin 233 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.