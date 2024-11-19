Drift Yapan Sürücüye 36 Bin Lira Ceza

Esenler'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 36 bin 625 lira ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahmutbey Yolu Sultangazi istikametinde bir sürücünün aracıyla drift yaptığı görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü Y.T.İ'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "cam filmi", "tehlikeli şerit değiştirmek", "drift atmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "ani yavaşlamak" maddelerinden toplam 36 bin 625 lira idari para cezası verildi.
Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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