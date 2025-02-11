Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Ceza

Beylikdüzü'nde aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulandı, ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir aracın drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen kadın sürücü E.K. yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince 46 bin 392 lira para cezası kesildi.
E.K'nın sürücü belgesi de 2 ay süreyle geri alındı.
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