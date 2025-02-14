Drift Yapan Sürücüye 48 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Drift Yapan Sürücüye 48 Bin TL Ceza

Kartepe'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 48 bin 559 lira ceza uygulandı.

14.02.2025 00:16
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 48 bin 559 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir otomobilin Ataşehir Mahallesi İzmit Caddesi'nde drift attığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen sürücüye, drift attığı ve sürücü belgesini ibraz etmediği için toplam 48 bin 559 lira ceza verildi.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Polis, işlemlerin ardından aracı sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Drift Yapan Sürücüye 48 Bin TL Ceza - Son Dakika

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