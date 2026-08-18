Dronla Soğuk İçecek Servisi - Son Dakika
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Dronla Soğuk İçecek Servisi

Dronla Soğuk İçecek Servisi
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Osmaniye'de işçilere, firma sahibi dronla soğuk içecek servisi yaparak sürpriz yaptı.

OSMANİYE'de güneşin altında binaların çatısında fiber internet kablosu döşeyen işçiler, firma sahibi Fettah Acı'nın drona iple bağlayarak servis ettiği soğuk içeceklerle serinledi.

Toprakkale ilçesinde güneşin altında binaların çatısında fiber internet kablosu döşeyen işçiler beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Firma sahibi Fettah Acı, çalışanlarına moral vermek amacıyla drona iple soğuk içecek bağlayıp, işçilere servis etti. İşçiler, ipi penseyle kesip içecekleri aldı. Dron kamerasına da yansıyan içecek servisinde renkli görüntüler oluştu.

'DEĞİŞİK BİR SERVİS OLDU'

Firma sahibi Fettah Acı, "Boğucu sıcaktan bunalan mesai arkadaşlarımıza değişik bir sürpriz yaptık. Fiber dönüşüm yapan ekip arkadaşlarımıza sıcaklardan dolayı dron ile soğuk içecek servisi yaptım. Benim için güzel bir uçuş deneyimi olurken arkadaşlara da değişik bir servis oldu" dedi.

İşçiler de serinleten sürprizi için Acı'ya teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dronla Soğuk İçecek Servisi - Son Dakika

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