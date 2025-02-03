DSÖ'den Gazze'deki Ateşkes Umudu - Son Dakika
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DSÖ'den Gazze'deki Ateşkes Umudu

Tedros, İsrail-Hamas ateşkesinin kalıcı olmasını umuyor, sağlık hizmetlerine erişimi vurguladı.

03.02.2025 18:17
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat sonucu 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin kalıcı olmasını umut ettiklerini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün 156. Yönetim Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların küresel olarak ilk 10 ölüm nedeninin 7'sini oluşturduğunu belirten Ghebreyesus, bunlar arasında kardiyovasküler hastalık, diyabet, kanser ve kronik solunum yolu hastalığının yer aldığını bildirdi.

Ghebreyesus, temel önceliklerinden birinin de bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı önlem almak olduğunun altını çizdi.

DSÖ'nün sağlık hizmetlerine eşit erişimi genişletme misyonunun olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Dünya nüfusunun yarısından fazlası bir veya daha fazla temel sağlık hizmetine erişimden yoksun. Ayrıca 2 milyar insan, sağlık bakımını kendi bütçesinden ödeyerek mali sıkıntılarla karşı karşıya." dedi.

Ghebreyesus, Ağustos 2024'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Afrika'daki diğer ülkelerde M çiçeği (Mpox) virüsü salgınları nedeniyle uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini hatırlatarak, "KDC'de bildirilen vaka sayısı sabitlenmesine rağmen, kötüye giden güvenlik durumu birçok hastanın tedavi merkezlerini terk etmesine ve bulaşma riskinin artmasına neden oldu." diye konuştu.

Farklı ülkelerde KDC'ye Mpox için 500 bin doz aşının teslim edildiğini söyleyen Ghebreyesus, ülkeye yakında 1,7 milyon doz daha aşının ulaştırılacağının altını çizdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün geçen yıl en fazla müdahaleyi çatışmaların devam ettiği Gazze, Sudan, Lübnan, Haiti ve Ukrayna gibi bölgelerde yaptığını belirterek, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"Gazze'ye 63 tır tıbbi malzeme gönderdik"

"Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, buradaki öncelikleri arasında akut sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, hastanelerin işleyişini desteklemenin yanı sıra hastaların Gazze içinde ve dışında daha iyi sağlık hizmetleri almalarını sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, "DSÖ, ateşkes başladığından bu yana Gazze'ye 63 tır tıbbi malzeme gönderdi. Önümüzdeki günlerde 30 kamyon daha gelmesi bekleniyor." dedi.

2025 yılında Sudan ve Ukrayna'daki çatışmaların son bulmasını da umut ettiklerinin altını çizen Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 32 bin kişinin öldüğünü, nüfusun yüzde 30'unun yerinden edildiğini ve 20 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyar hale geldiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Gazze, Lübnan, Sudan, Ukrayna ve diğer yerlerde, çatışmanın 'yeni normali' haline gelen sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları görmeye devam ediyoruz. Geçen yıl 15 ülke ve bölgede sağlık hizmetlerine yönelik 1500'den fazla saldırıyı doğruladık. Bu saldırılar 932 ölüm ve 1767 yaralanma ile suçlandı. Bu ihlallerden, uluslararası hukuk uyarınca neredeyse hiç kimsenin sorumlu tutulmaması rahatsız edici." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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