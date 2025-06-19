DSÖ'den Gazze İçin Acil Çağrı - Son Dakika
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DSÖ'den Gazze İçin Acil Çağrı

19.06.2025 11:22
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Tedros Ghebreyesus, Gazze'ye tıbbi yardım ve yakıt ulaştırılması için ateşkes çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye engelsiz tıbbi yardım ile yakıt ulaştırılması ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin acımasız saldırılar ve malzeme eksikliğinin yaşandığı bir ortamda faaliyette kalmak için mücadele ettiğini belirtti.

DSÖ ve ortaklarının, dün hastaneye yönelik bir misyon gerçekleştirdiğini aktaran Ghebreyesus, "Hastaneye dün BM'ye bağlı olmayan askeri gıda dağıtım merkezlerinin yakınında meydana gelen ve 11'i çocuk 75 kişinin öldüğü iki olayla bağlantılı olduğu belirtilen 300'den fazla yaralı geldi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, şu anda Nasır Hastanesi'nde 590 hasta bulunduğunu, bunun hastanenin kapasitesinin neredeyse iki katı olduğunu vurgulayarak, 51 hastanın ise entübe edildiğini bildirdi.

Nasır Hastanesinin, İsrail'in yayımladığı tahliye bölgesinde bulunduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Birçok sağlık çalışanı güvenlik korkusu veya ulaşım için yakıt eksikliği nedeniyle hastaneye ulaşamıyor. Bugün DSÖ asgari miktarda yakıt sağladı, sadece 5 gün daha çalışmaya devam etmeye yetecek kadar. Ek yakıt olmadan hizmetler durmaya başlayacak." bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, "DSÖ bir kez daha hastanenin korunması, Gazze'ye tıbbi yardım ve yakıtın mümkün olan tüm rotalar üzerinden engelsiz şekilde girmesi çağrısında bulunuyor." ifadesini kullanarak, yeniden "ateşkes" sağlanmasını istedi.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak, sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

BM tarafından tanınmayan bu yapı, Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas ise bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ'den Gazze İçin Acil Çağrı - Son Dakika

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