DSÖ'den Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika
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DSÖ'den Türkiye'ye Teşekkür

11.06.2025 10:56
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Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin Suriye'ye sağladığı sağlık desteği için teşekkür etti.

6 Nisan 1920

1- Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'ye sağlık alanındaki destekleri nedeniyle Türkiye'ye müteşekkir

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy:

"Suriye'ye sağladıkları destek için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum"

"Suriye halkını hak ettikleri refah ve sağlığa kavuşturacak projelerde Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsviçreli aktivistler, "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılmak üzere Mısır'a doğru yola çıktı

İsviçreli aktivist Samuel Crettenand: "Bu bir soykırım ve biz bunu durdurmanın yolunu arıyoruz. Başka ne yapabiliriz? Elimizden gelen her şeyi denedik ve bundan daha iyi bir fikrimiz yok"

Filistin asıllı İsviçreli aktivist Raya: "Hepimiz bir aradayız ve kalbimiz, bedenimiz ve ruhumuz (Filistinliler) onlarla. Umarız onlar için sonunda tüm insanlar gibi ve haklarıyla yaşayabilecekleri bir şeyler yapabiliriz"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Site yöneticilerinden "havuz güvenliği" uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, konutunun havuz makine dairesinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiğinin açıklanması, buralardaki güvenlik tedbirlerini gündeme taşıdı

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır: "Havuzun etrafına çit çekmek yetmez, asıl görünmeyen tehlike kablolardadır. Elektrik sistemleri yılda en az bir kez elektrik mühendisleri veya TSE belgeli teknisyenlerce kontrol edilmeli"

"Havuz çevresinde kamera ve kaymaz zemin dışında, elektrik tehlikesine karşı uyarı levhaları da bulunmalı"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Yapay zeka yatırımları enerji yatırımlarını geride bıraktı

Yapay zeka yatırımları, 2024'te risk sermayesini 84 milyar dolara çıkararak enerji yatırımlarının neredeyse üç katına ulaştı

2024'te şirketlerin enerji AR-GE harcamaları yalnızca yüzde 1 büyüyerek 2020 sonrası en düşük seviyeye indi

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

5- Altın ve mevduat faizi yatırımcısını sevindirdi, dolar ve avro üzdü

Mayıs ayı itibarıyla altın 10 aydır, mevduat faizi de 3 aydır reel getiri sağlıyor

Dolar ve avronun yatırımcısına kaybettirme serisi ise sırasıyla 22 ve 14 aya ulaştı

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- Uzmanlar yurt dışından konut alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe: "Yatırımlar Avrupa ve diğer ülkelerde genelde avukatlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Hukuki bilginiz yoksa Türkiye'den aracılar veya avukatlarla düşük ücretler karşılığında gayrimenkul almak yatırımınızı korur"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Özden Çimen: "Konut talebinin yüksek olduğu ülkelerde yatırım yapmak çıkış stratejisi için çok önemli olacaktır. Talebin devam ediyor olması gayrimenkulünüzü rahatlıkla satabileceğiniz anlamına geliyor"

( Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- Çin'e en çok borcu olan 20 ülkenin 11'i Afrika kıtasından

Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı:

"Afrika'nın başta altyapı olmak üzere kalkınmaya yönelik ihtiyaçları var. Çin ise bu ihtiyaçları en uygun koşullarla sağlayacak olmasından dolayı ön plana çıkıyor"

(Emirhan Yılmaz/ İstanbul)

8- İstanbul'da geçen yaz 5 bin 754 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kentteki 50 plajda görevlendirilen 648 cankurtaran, kurtarma jeti, dron, ATV aracı, can yeleği, can simidi gibi geniş ekipmanla tehlike atlatan kişilerin imdadına yetişti

İstanbul'da en çok boğulma tehlikesinin yaşandığı Şile Sofular'da 553 kişiye müdahale edildi

(Hüseyin Kul/İstanbul)

9- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak

Organizasyonda yer alan 32 takıma verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak

Katılımcı kulüpler için 1-10 Haziran tarihlerinde ek transfer dönemi açılan kupanın şampiyonu, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak

Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kuralın uygulanacağı turnuvada görev alan hakemler, maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul) (Grafikli)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ'den Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika

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