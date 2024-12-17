DSÖ: Gazze'deki Hastane Koşulları Korkunç - Son Dakika
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DSÖ: Gazze'deki Hastane Koşulları Korkunç

Tedros Ghebreyesus, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin durumu için ateşkes çağrısı yaptı.

17.12.2024 02:16
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki koşulların gerçek anlamda korkunç olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

DSÖ ve ortaklarının, saldırılar ve patlamalar arasında 2 gün önce hastaneye ulaştığını kaydeden Ghebreyesus, 5 bin litre yakıt, gıda ve ilaç teslim ettiklerini bildirdi.

Ghebreyesus, Kemal Advan Hastanesi'ndeki 3 hastayı Şifa Hastanesi'ne naklettiklerini dile getirerek, geçen hafta bu hastaneye gidecek dört DSÖ misyonunun (İsrail tarafından) keyfi olarak reddedildiğini hatırlattı.

Bu durum hastaneyi cerrahi ve doğum bakımı için uzman personelden mahrum bıraktığını belirten Ghebreyesus, "Hastanenin etrafındaki saldırılar devam ediyor ve bu saldırılar oksijen kaynağına, jeneratörlere ve hastaların odalarının kırık pencere ile kapılarına daha fazla zarar verdi. Hastanedeki koşullar gerçekten korkunç." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin korunması ve Gazze'deki bu cehennem koşullarının durdurulması için ateşkes çağrılarını yineledi.

Kemal Advan Hastanesi kapısının önündeki ölü ve yaralıların tahliye edilemediği bildirilmişti.

Hastanenin Müdürü Husam Ebu Safiyye, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine büyük bir abluka uyguladığını, yakıt, sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engellediğini, bu nedenle bölgede sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verildiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ: Gazze'deki Hastane Koşulları Korkunç - Son Dakika

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