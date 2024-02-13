DSÖ Genel Direktörü: Küresel salgınlarla mücadele anlaşması yalanlar ve komplo teorileri nedeniyle tıkandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DSÖ Genel Direktörü: Küresel salgınlarla mücadele anlaşması yalanlar ve komplo teorileri nedeniyle tıkandı

DSÖ Genel Direktörü: Küresel salgınlarla mücadele anlaşması yalanlar ve komplo teorileri nedeniyle tıkandı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 gibi olası küresel salgınlarla mücadele etmek için yapılacak anlaşmanın 'yalanlar ve komplo teorileri' nedeniyle tıkandığını söyledi. Ghebreyesus, DSÖ'ye üye devletlerin Cenevre'de olası salgınlara karşı tedbir alması gerektiği konusunda mutabakata vardığını fakat üye devletlerin 'yalanlar ve komplo teorileri' nedeniyle anlaşmayı imzalamadığını ifade etti. Ghebreyesus, komplo teorilerinin insan hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

13.02.2024 13:15  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 gibi olası küresel salgınlarla mücadele etmek için yapılacak anlaşmanın "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle tıkandığını söyledi.

Ghebreyesus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi"nde konuştu.

Kovid-19 gibi küresel salgınlardan korunmak için DSÖ'ye üye devletlerin Aralık 2021'de Cenevre'de bir araya geldiğini hatırlatan Ghebreyesus, tarafların Cenevre'de olası salgınlara karşı tedbir alması gerektiği konusunda mutabakata vardığını fakat üye devletlerin "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle anlaşmayı imzalamadığını ifade etti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün üye devletler üzerinde söz sahibi olacağı yönünde komplo teorileri üretildiğine dikkati çekerek, yapılacak anlaşmanın DSÖ'ye herhangi bir devlet üzerinde güç tanımayacağını söyledi.

Kovid-19 gibi farklı salgınların yaşanabileceğini belirten Ghebreyesus, dünyanın bu duruma hazırlıklı olmadığını ifade etti.

Ghebreyesus, komplo teorilerinin insan hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tedros Adhanom, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü: Küresel salgınlarla mücadele anlaşması yalanlar ve komplo teorileri nedeniyle tıkandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:04:07. #1.11#
SON DAKİKA: DSÖ Genel Direktörü: Küresel salgınlarla mücadele anlaşması yalanlar ve komplo teorileri nedeniyle tıkandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement