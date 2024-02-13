DSÖ Genel Direktörü: Küresel salgınlarla mücadele anlaşması yalanlar ve komplo teorileri nedeniyle tıkandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 gibi olası küresel salgınlarla mücadele etmek için yapılacak anlaşmanın "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle tıkandığını söyledi.
Ghebreyesus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi"nde konuştu.
Kovid-19 gibi küresel salgınlardan korunmak için DSÖ'ye üye devletlerin Aralık 2021'de Cenevre'de bir araya geldiğini hatırlatan Ghebreyesus, tarafların Cenevre'de olası salgınlara karşı tedbir alması gerektiği konusunda mutabakata vardığını fakat üye devletlerin "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle anlaşmayı imzalamadığını ifade etti.
Ghebreyesus, DSÖ'nün üye devletler üzerinde söz sahibi olacağı yönünde komplo teorileri üretildiğine dikkati çekerek, yapılacak anlaşmanın DSÖ'ye herhangi bir devlet üzerinde güç tanımayacağını söyledi.
Kovid-19 gibi farklı salgınların yaşanabileceğini belirten Ghebreyesus, dünyanın bu duruma hazırlıklı olmadığını ifade etti.
Ghebreyesus, komplo teorilerinin insan hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.
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