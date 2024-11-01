DSÖ, İsrail'in UNRWA Yasağını Eleştirdi - Son Dakika
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DSÖ, İsrail'in UNRWA Yasağını Eleştirdi

Tedros Ghebreyesus, İsrail'in UNRWA'nın operasyonlarını yasaklamasının sorumluluklarına aykırı olduğunu söyledi.

01.11.2024 19:17
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) operasyonlarını yasaklama kararının bu ülkenin yükümlülük ve sorumluluklarına aykırı olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Meclisinin (Knesset), UNRWA'nın Gazze'deki faaliyetlerini yasaklamayı öngören iki tasarıyı kabul ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, UNRWA'nın, Gazze'deki en büyük temel sağlık hizmetleri sağlayıcılarından biri olduğunu, 70 yıldan uzun süredir kritik sağlık ve insani destek sağladığını kaydetti.

Ghebreyesus, "DSÖ'nün birlikte çalıştığı UNRWA personeli, hayal edilemez koşullar altında yorulmadan çalışan, özverili sağlık ve insani yardım profesyonelleridir. İsrail'in, UNRWA'nın operasyonlarını yasaklama kararı yükümlülük ve sorumluluklarına aykırı. Bu karar, UNRWA'nın temel hizmetlerinden yararlanan herkesin hayatını ve sağlığını tehlikeye atıyor." dedi.

Bu yasağın, İsrail'i daha güvenli hale getirmeyeceğini, sadece Gazze halkının acısını derinleştireceğini ve salgın riskini artıracağını vurgulayan Ghebreyesus, UNRWA'nın hiçbir alternatifinin olmadığını söyledi.

Ghebreyesus, son 2 haftada DSÖ'nün Gazze'nin kuzeyindeki hastane ve hastalara destek için 6 misyon gerçekleştirdiğini kaydederek, son günlerde İsrail'in kuşatma ve saldırılarının, Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet vermesini engellediğini belirtti.

DSÖ'nün buradaki hastaların Şifa ve Nasır hastanelerine tahliyesi için destek olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Şu anda Kemal Advan Hastanesi'nde birkaç düzine hasta ve onlara bakan bir avuç personel var. Hastanenin bir katında meydana gelen saldırı ve ardından çıkan yangın, ulaştırdığımız malzemelerin bir kısmını yok etti. Daha fazla bilgi için hastane personeline ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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