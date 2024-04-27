DSÖ: Kuş gribi riski düşük - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DSÖ: Kuş gribi riski düşük

DSÖ: Kuş gribi riski düşük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuş gribinin (H5N1 virüsü) oluşturduğu halk sağlığı riskinin 'düşük' olduğunu bildirdi. Enfekte kuşlarla, hayvanlarla ve kirli alanlarla temas riskinin 'düşük ila orta düzeyde' olduğu belirtilirken, virüsün sütte tespit edildiği ve bulaşıcılığının araştırıldığı kaydedildi. ABD'de yapılan araştırmada ticari süt örneklerinin %20'sinde kuş gribi izine rastlandığı açıklanmıştı.

27.04.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuş gribinin (H5N1 virüsü) oluşturduğu halk sağlığı riskinin "düşük" olduğunu bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, enfekte kuşlarla, hayvanlarla ve kirli alanlarla temasta bulunanların virüse yakalanma riskinin "düşük ila orta düzeyde" olduğu, daha fazla bilgi edinilmesi halinde risk değerlendirmesinin değişebileceği belirtildi.

Açıklamada, virüsün sütte tespit edildiği ve bulaşıcılığının araştırıldığı kaydedilerek, çiğ süt yerine pastörize süt tüketilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülke çapında yapılan araştırmada analiz edilen her 5 ticari süt örneğinden birinde kuş gribi izine rastlandığını açıklamıştı.

Kuş gribi, ilk mart ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki sığır sürülerinde tespit edilmiş, daha sonraki bulgularda ise virüsün ülkedeki 8 eyalette bir düzineden fazla sürüde daha bulunduğu görülmüştü.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Kuş Gribi, Dünya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ: Kuş gribi riski düşük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, veda konuşması için kürsüde İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, veda konuşması için kürsüde
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
11:17 Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:57 Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 12:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: DSÖ: Kuş gribi riski düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement