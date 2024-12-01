Dubai\'de Çöl Safarisi Heyecanı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde her yıl milyonlarca turist, çöl safarisiyle kum tepelerinde heyecanlı bir maceraya çıkıyor.

Dubai'de turistlerin en çok tercih ettiği aktivitelerin başında çöl safarisi geliyor. Uçsuz bucaksız çölde sabah ve öğleden sonra seçenekleriyle düzenlenen safari turlarına katılanlar, yaşadıkları serüvenin yanı sıra bölgenin doğal güzelliklerini ve gün batımını izleme şansını elde ediyor.

Çöl safarilerinde, özellikle kum tepelerinde arazi araçlarıyla yapılan ve "dune bashing" olarak bilinen yolculuk tercih ediliyor. Bu safaride tecrübeli sürücüler, kullandıkları araçlarla kum tepelerini hızlı hareketlerle geçerek, turistlere çöl manzarası eşliğinde adrenalin dolu bir deneyim yaşatıyor.

Mağduriyetinin ardından turizmci oldu

Dubai'de çöl safarisi turları düzenleyen Türk Turizmci Sema Demir Toktaş, AA muhabirine, 3 yıl önce eşiyle Dubai'ye turist olarak geldiklerinde çöl safarisinde kaza yaptıklarını ve muhatap bulamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Bunu diğer gelen Türk vatandaşlarının da yaşamaması adına, burada bir turizm şirketi kuralım ve gelen herkes bunlardan faydalansın, yararlansın diye düşündük." dedi.

Dubai 6 ayda 155 bin Türk turisti ağırladı

Toktaş, Dubai'ye yılda yaklaşık 20 milyon turist geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"TÜİK'in açıkladığı verilere dayanarak söylüyorum, Türk turist açısından bakacak olursak, buraya 2024'ün ilk yarısında 155 bin kişi gelmiş. Ama bu sadece Türkiye'den gelen. Bunun haricinde Avrupa'da, Amerika'da yaşayan gurbetçiler var. Bunlar da eklendiği zaman aslında bu yılın ilk yarısında 200 bini aşan Türk yoğunluğu var diyebiliriz."

Çölde günün her saatinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını aktaran Toktaş, "Burada sürekli turlar düzenleniyor, insanlar keyfine göre istediği vakitte gidiyor ama en çok akşam yoğunluk oluyor." ifadelerini kullandı.

"Burası ekstrem sporların cenneti"

Türk turistlerden Umut Soyutürk ise ilk defa çöl safarisi yaptığını belirterek, "Burası çok heyecanlı. Normalde ben ekstrem sporları çok severim. Yani burası ekstrem sporların cenneti gibi." dedi.

Baran Kaya da yaşadığı safari tecrübesini, "Çok heyecanlı ve adrenalin doluydu" sözleriyle özetledi.

Çölün güzelliğinden çok etkilendiğini belirten Kaya, "Çok güzel yerler, herkes görmeli." tavsiyesinde bulundu.

Çölde kum kayağı keyfi

Çöl safarisi yapan ziyaretçiler ayrıca, sandboarding (kum kayağı) ve ATV aracıyla sürüşler ile deve turları gibi çeşitli etkinliklere de katılabildikleri gibi çöldeki deve ve şahinlerle de fotoğraf çektirebiliyor.

Safari turları, gün batımının ardından "kamp alanı" olarak adlandırılan yerdeki geleneksel etkinliklerle devam ediyor.

Arap kahvesi ve hurma ikramları ile yerel mutfak örneklerinin yer aldığı kamp alanında geleneksel danslar ve ateş gösterilerinin izlenmesiyle safari turu sona eriyor.