Duda, AB'nin Seçimlere Müdahale Endişesi - Son Dakika
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Duda, AB'nin Seçimlere Müdahale Endişesi

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, AB'nin mayıs seçimlerine müdahale edebileceğini ifade etti.

06.02.2025 22:47
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkede mayısta yapılacak seçimlere müdahalede bulunabileceğini bildirdi.

Duda, yerel çevrim içi radyo kanalı "Kanal Zero"ya yaptığı açıklamada, AB'nin Polonya'da "muhafazakarların iktidarda olmasını beğenmediğini" belirtti.

AB'nin Romanya'da Anayasa Mahkemesinin geçersiz kıldığı seçimlere müdahil olduğunu öne süren Duda, "Bu soruyu kendime soruyorum ve bunu ciddiye alıyorum çünkü Avrupa Komisyonu'nun önde gelen üyelerinden Romanya seçimlerine müdahale ettiklerine dair açıklamalar duydum. Bu da hiç hoşuma gitmiyor çünkü daha önce de Polonya'nın işlerine karışmışlardı." diye konuştu.

Duda, "Bugün, görünüşte demokratik olan seçimlerin sadece Brüksel'de kabul görenler tarafından kazanılması mümkün mü? Böyle bir izlenime sahibim ve bundan pek hoşlanmıyorum." dedi.

Polonya'da demokrasinin "bir yanılsamaya" dönüşebileceğini dile getiren Duda, AB'nin desteklediği adaylardan "başka kimsenin seçimleri kazanamayacağı" endişesinde olduğunu ifade etti.

Polonya'da 18 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde, Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia, iktidar ortaklarından Polonya 2050 partisinin, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, iktidardaki Sivil Koalisyon grubunun, tarihçi Karol Nawrocki, muhalafetteki Hukuk ve Adalet Partisinin ve Slawomir Mentzen, Polonya Konfederasyon Partisinin adayı olarak yarışacak.

Romanya'daki seçimler

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

Yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, 6 Aralık 2024'te cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmiş, seçimin yeniden yapılması yönünde karar almıştı.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Romanya'da "Batı yanlısı" iktidar koalisyonu ise yeni seçimin 4 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Duda, AB'nin Seçimlere Müdahale Endişesi - Son Dakika

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